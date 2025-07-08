Происшествия

Трех пьяных водителей-рецидивистов задержали сотрудники Госавтоинспекции

Нетрезвых водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили инспекторы ДПС Госавтоинспекции в Пскове и Печорах. Об этом Псковской Лене Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы Госавтоинспекции остановили для проверки «ВАЗ» у дома по улице Льва Толстого в Пскове ночью 27 июля. Выяснилось, что легковушкой управлял пскович 1972 года рождения, он находился в нетрезвом состоянии.

В Печорах вечером 24 июля на улице Псковской полицейские остановили для проверки автомобиль Hummer. За рулем иномарки находился 53-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Здесь же в Печорах 26 июля по улице Рижской на мопеде без госномеров следовал нетрезвый горожанин 1989 года рождения.

Нетрезвые водители были выявлены дорожными полицейскими также на территории Бежаницкого, Пустошкинского и Куньинского районов. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

УМВД России по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.