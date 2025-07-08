Происшествия

Пропавшего мужчину нашли утонувшим в Куньинском районе

В Куньинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в водоеме у деревни Мишково Куньинского района тела 53-летнего мужчины с признаками утопления.

По полученной информации, погибшим является местный житель, который с 23 июля 2023 года перестал выходить на связь с родственниками. В ходе поисковых мероприятий тело обнаружено в акватории водоема неподалеку от места его проживания.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.