Происшествия

Благодаря расследованию псковского УФСБ вынесен приговор жителю Крыма за призывы к экстремизму в интернете

По материалам оперативно-разыскной деятельности органов безопасности Псковской области 1-ым Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор жителю Республики Крым. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант в мессенджере Telegram разместил комментарии с пропагандой деятельности организаций, признанных в Российской Федерации террористическими.

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок 4 года.

Приговор не вступил в законную силу.