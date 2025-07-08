Происшествия

Мошенники провели массовый обзвон от имени псковского врача-онколога

Мошенники провели массовый обзвон от имени врача-онколога Псковской городской поликлиники Алиетты Кривцовой с приглашением пройти диспансеризацию и сообщением информации кодов из смс. Инцидент произошел 28 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Мошенники могут выдавать себя за сотрудников медицинских учреждений и пытаться получить ваши персональные данные, ссылаясь на приглашение на диспансеризацию. Они просят продиктовать коды из SMS, чтобы якобы записать вас на приём. А затем перенаправляют на фальшивый сайт, где могут украсть данные банковских карт. Не сообщайте никому коды из SMS и данные банковских карт», - рассказали в министерстве.

Поликлиника не осуществляет обзвон с приглашением на диспанризацию. Записаться на диспансеризацию можно только через поликлинику – по телефону, через регистратуру, а также, на официальном портале Госуслуг.