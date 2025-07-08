Происшествия

Суд удовлетворил требование банка о взыскании кредитной задолженности с великолукского наследника

Великолукским городским судом Псковской области рассмотрено гражданское дело по иску банка к наследнику заемщика о взыскании кредитной задолженности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукского суда.

Обращаясь в суд, банк указал, что в августе 2023 года великолучанка заключила кредитный договор, по которому получила от банка кредит на сумму более 500 000 рублей сроком на 5 лет.

В марте 2024 года она умерла, и платежи по кредиту прекратились, образовав задолженность. После её смерти было открыто наследственное дело, предполагаемым наследником является её сын. Банк просил взыскать задолженность с наследника заемщика, принявшего наследство.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что при заключении кредитного договора заемщик также заключила договор страхования жизни, выгодоприобретателем по которому в случае её смерти стал её сын.

В установленный законом срок сын обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства. В дальнейшем он обратился в страховую компанию с просьбой признать наступление смерти своей матери страховым случаем и произвести страховую выплату.

Однако страховая компания приняла решение об отказе в страховой выплате, поскольку смерть наступила в результате заболевания, имевшегося до даты заключения договора страхования. Смерть заёмщика не влечет прекращения обязательств по заключенному кредитному договору.

Поскольку к наследнику, принявшему наследство, в соответствии с условиями договора перешли обязанности по исполнению обязательств по спорному договору с момента открытия наследства в пределах стоимости наследственного имущества, заявленные требования судом удовлетворены. Кредитная задолженность, образовавшаяся в результате неисполнения заемщиком обязательств по кредитному договору, взыскана с наследника, принявшего наследство после смерти заемщика.