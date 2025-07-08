Происшествия

Пскович насмерть забил собутыльника и выбросил его из окна

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Видео: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2025 года обвиняемый находился в гостях, где распивал спиртные напитки со своим знакомым. Между мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого 36-летний пскович нанес своему знакомому множественные удары по голове и туловищу, а после вытолкнул его из открытого окна. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.