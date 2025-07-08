Происшествия

Бывшего сотрудника Псковской таможни будут судить за получение крупной взятки

В Невельский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего сотрудника Псковской таможни по факту получения взятки в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Бывший сотрудник Псковской таможни обвиняется в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в размере более миллиона рублей за совершение незаконных действий, входящих в его служебные полномочия.

В отношении подсудимого органом предварительного следствия была избрана мера пресечения в виде заключение под стражу.