Происшествия

Прокуроры выявили около 500 коррупционных нарушений в Псковской области за полгода

В первом полугодии 2025 года прокуроры в регионе выявили 462 нарушения законодательства о противодействии коррупции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С целью устранения выявленных нарушений закона принесено 118 протестов, в суды направлено 14 исковых заявлений, внесено 162 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 289 лиц, к административной ответственности - 24 юридических и должностных лиц. В следственные органы направлено пять материалов прокурорских проверок, возбуждено семь уголовных дел.

При проведении проверок соблюдения установленных антикоррупционным законодательством обязанностей, запретов и ограничений прокурорами выявлено 109 лиц, нарушивших такие требования.

В основном прокурорами выявлялись нарушения при предоставлении установленными категориями лиц сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера (76 лиц), из которых 13 % - нарушения, связанные с предоставлением недостоверных сведений о счетах.

Также в первом полугодии 2025 года органами прокуратуры области выявлено 12 лиц, допустивших нарушения требований о принятии мер по урегулированию конфликта интересов, 3 – при предоставлении сведений о расходах, 8 – в части неуведомления о склонении к коррупционному правонарушению, 11 – иные нарушения.

В первом полугодии 2025 года выявлялись нарушения антикоррупционного законодательства в сферах закупок, природопользования, реализации национальных проектов, государственной и муниципальной собственности.

В целях возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, в суды области направлено 11 исковых заявлений о возмещении ущерба на общую сумму более 39 тысяч рублей.

В текущем периоде 2025 года на территории области зарегистрировано 77 преступных деяния рассматриваемой категории, из них: ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) – 4, ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) – 16, ст. 200.5 УК РФ (подкуп работника контрактной службы) – 44, ст. 290 УК РФ (получение взятки) – 5, ст. 291 УК РФ (дача взятки) – 4, ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – 2, ст. 292 УК РФ (служебный подлог) – 2.

Судами первой инстанции рассмотрено 19 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 21 лица, в том числе с вынесением итогового решения 19 уголовных дел в отношении 21 лица. Постановлено 18 обвинительных судебных решений в отношении 18 лиц.

К уголовной ответственности привлечены: одно лицо, занимавшее государственную должность Псковской области, один муниципальный служащий, два должностных лица органа местного самоуправления, три должностных лица образовательного учреждения, два сотрудника правоохранительных органов, одно лицо контролирующего органа, иные лица.