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Последнему организатору праздника «Дед Мороз начало…» в Пскове назначили штраф

30.07.2025 17:58|ПсковКомментариев: 1

Последнего из организаторов несостоявшегося новогоднего представления «Дед Мороз начало…» привлекли к уголовной ответственности по части 3 статьи 159, части 2 статьи 159 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Севастополя, который путем обмана не провел четыре новогодних представления под названием «Дед Мороз начало…» в здании Ледового дворца 24 и 25 декабря 2016 года, распространив при этом среди жителей города Пскова билеты, чем причинил материальный ущерб 173 жителям областного центра. 

Также подсудимого признали виновным в том, что группой лиц по предварительному сговору он причинил материальный ущерб в значительном размере гражданину на сумму 69 500 рублей, который являлся одним из представителей организаторов несостоявшегося мероприятия «Дед Мороз начало…».

В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину признал в полном объеме, раскаялся, принес искренние извинения всем гражданам, пострадавшим от его действий. С учетом наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, степени общественной опасности суд по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

С учетом нахождения подсудимого под стражей в период с 12 сентября 2024 по настоящее время, его освободили от отбытия назначенного наказания в виде штрафа на основании части 5 статьи 72 УК РФ. Кроме того, с подсудимого взыскали заявленные потерпевшими исковые требования.

Источник: Псковская Лента Новостей
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