Происшествия

Печерянина осудили за незаконное хранение взрывчатого вещества

Житель Печорского района осужден за незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатого вещества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Печорский».

Доказано, что фигурант в своём доме незаконно хранил огнестрельное оружие, не имея соответствующего разрешения. Кроме того, у гражданина было изъято взрывчатое вещество, пригодное для производства подрывных работ.

Печорский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное хранение огнестрельного оружия) и частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ). Фигурант привлечен к уголовной ответственности.

Приговор вступил в законную силу.