Происшествия

Псковичу-наркоторговцу дали 12 лет строгого режима

Жителя города Пскова признали виновным в сбыте наркотического средства и в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В процессе судебного следствия установили, что ранее судимый мужчина, которому на момент совершения преступления исполнилось 29 лет, 24 января 2022 года продал человеку, выступающему в роли «закупщика» в ходе «проверочной закупки», наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой не менее 0,06 грамма.

Кроме того, 5 марта 2022 года при обыске места жительства обнаружили наркотическое средство – мефедрон, общей массой не менее 34,66 грамма, которое предполагалось к сбыту и хранилось в 35 свертках.

Приговором суда от 31 июля гражданина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) и частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), и по совокупности преступлений назначили окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.