Происшествия

В Пскове продавец «продуктов с помойки» продал телефон соседки и купил алкоголь

В суд в Пскове направлено уголовное дело в отношении местного жителя, укравшего у соседки телефон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В мае в гости к женщине зашел сосед со второго этажа. Мужчина периодически ходит по квартирам и продает разные продукты, которые, как он утверждает, подбирает на помойке. В этот раз он также предложил купить у него продукты — две курицы. Женщина сказала, что может дать ему 120 рублей, и пошла в другую комнату за деньгами. Мужчина подумал, что этих денег недостаточно, взял со стола мобильный телефон, пока женщина отвлеклась, и вышел из квартиры.

Позже мужчина продал телефон за 300 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.