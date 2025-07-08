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На псковича, укравшего кошелёк, завели уголовное дело

31.07.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

На псковича, укравшего кошелёк, завели уголовное дело, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В июле 2025 года обвиняемый шел в гости к другу и по пути следования возле аппарата по продаже воды увидел черный кошелек.

Мужчина поднял кошелек, в нем находились банковские карты. Он направился в магазин, где купил две бутылки водки, оплатив их одной из найденных банковских карт.

Затем он с другом решили пойти в кафе, где пробыли до самого утра, заказывали различные блюда и спиртные напитки, оплачивая их найденными банковскими картами. Всего мужчина потратил 19 300 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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