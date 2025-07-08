Происшествия

Около 4 миллионов рублей похитили мошенники у псковичей

Около 4 миллионов рублей не досчитались несколько жителей Псковской области после общения с мошенниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, незнакомцы звонили гражданам и представлялись сотрудниками банков, а также правоохранителями. И под предлогом якобы необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» завладели денежными средствами собеседников на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Потерпевшие, среди которых были и жители поселка Дедовичи, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.