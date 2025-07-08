Происшествия

Жительнице Печор грозит срок в тюрьме из-за последствий конфликта с сыном

Жительницу города Печоры, которая в ходе ссоры ударила ножом своего взрослого сына, будут судить, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в мае женщина вместе с пострадавшим находилась дома, при этом готовила еду. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры, возникшей на бытовой почве, женщина разозлилась и кухонным ножом ударила мужчину в плечо, причинив резаную рану и кровопотерю. После этого вызвала скорую медицинскую помощь. Благодаря своевременно прибывшим медикам, оказавшим потерпевшему необходимую помощь и доставившим его в больницу, тяжких последствий удалось избежать, а причиненное потерпевшему телесное повреждение повлекло только легкий вред здоровью.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершение с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.