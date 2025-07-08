Происшествия

Пропавшего мужчину в полосатой майке продолжают искать в Псковском районе

Отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивается Вадим Подоянов 1964 года рождения. По имеющимся данным, этот уроженец деревни Старонья Псковского района, проживающий в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул медицинское учреждение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Фото: УМВД России по Псковской области

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, седые волосы, голубые глаза. Был одет в майку в бело-голубую полоску, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-21-44-897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.