Происшествия

Утонувший в Невельском округе мужчина купался пьяным — СК

Следственные органы СК России по Псковской области проводят процессуальную проверку по факту обнаружения в акватории озера Долысское деревни Усть-Долыссы Невельского муниципального округа тела 48-летнего мужчины с признаками утопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения решил поплавать. Во время купания мужчина утонул. Тело в водоеме с признаками утопления обнаружила компания местных жителей.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.