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Дновский суд удовлетворил иск о компенсации морального вреда за травму ребенка на тренировке по самбо

Решением Дновского районного суда частично удовлетворено исковое заявление законного представителя несовершеннолетнего к МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» и администрации Дновского муниципального округа о компенсации морального вреда за причинение телесных повреждений, полученных на спортивной тренировке, расходов на лечение и расходов на оплату услуг представителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Травма левого колена была получена несовершеннолетним осенью 2023 года во время тренировки в секции «Самбо». По мнению истца, причиной травмы стали неверные действия тренера, который поставил в спортивную схватку её несовершеннолетнего ребенка и взрослого мужчину, не соответствовавших друг другу ни по возрасту, ни по весовой категории.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, у несовершеннолетнего была выявлена травма ноги, повлекшая вред здоровью средней тяжести.

Вследствие полученной травмы ребенок длительное время находился на лечении, испытывал сильнейшие физические боли, не мог двигаться, перемещался только с помощью костылей, обучался на дому, так как не мог посещать школу. В связи с этим он испытывал и испытывает до сих пор моральные страдания, поскольку не мог заниматься спортом из-за имеющихся противопоказаний к занятиям. Установленная после получения травмы группа здоровья не позволяет ему поступить в планируемое учебное учреждение.

Представители ответчиков выразили несогласие с заявленными требованиями, полагая, что вины учреждения в причинении несовершеннолетнему вреда здоровью средней тяжести нет. По мнению тренера несовершеннолетнего, иск не подлежит удовлетворению, поскольку во время тренировочной схватки тот неправильно выполнил приём, что и послужило причиной травмы колена.

Согласно заключению прокурора, факт причинения несовершеннолетнему в ходе тренировки вреда здоровью подтверждается исследованными доказательствами, тренером были грубо нарушены правила проведения тренировочной схватки, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению.

Суд посчитал доказанным факт причинения вреда здоровью несовершеннолетнего во время тренировочной схватки, взыскав с МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» в пользу последнего компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей, расходы на лечение в размере 23 079 рублей и расходы на оплату услуг представителя в размере 30 000 рублей. При недостаточности у МОУ ДО «Центр дополнительного образования детей» денежных средств, они будут взысканы с администрации Дновского муниципального округа, выполняющей функции учредителя и собственника имущества учреждения дополнительного образования детей.