Происшествия

Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемого в краже продуктов

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

4 августа около 15:00 сотрудники Росгвардии получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Рижском проспекте.

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали псковича 1979 года рождения, который пронес через кассовый узел продукты питания на сумму более 8 000 рублей.

По данному факту проводится проверка.