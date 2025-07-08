Росгвардейцы задержали в Пскове подозреваемого в краже продуктов

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.
4 августа около 15:00 сотрудники Росгвардии получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на Рижском проспекте.
Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали псковича 1979 года рождения, который пронес через кассовый узел продукты питания на сумму более 8 000 рублей.
По данному факту проводится проверка.