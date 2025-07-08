Происшествия

Плюсского рецидивиста осудили на 4 года строгого режима

55-летнему жителю Плюссы вынесли приговор по части 3 статьи 30, пунктов «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу), пунктов «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение организованной группой в особо крупном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Прокуратура Псковского района поддержала государственное обвинение. Мужчина на протяжении нескольких лет находился в федеральном розыске, скрываясь от правосудия.

В суде установили, что в период с 1 ноября 2018 года по 8 апреля 2019 года группа лиц из корыстных побуждений с целью получения на протяжении неограниченного периода времени систематического дохода в результате совершения тайных хищений денежных средств из банкоматов на территории Псковской области, создали организованную преступную группу.

Мужчина подыскивал объекты посягательств, осуществлял наблюдение за ними, принимал активное участие в совершении хищений денежных средств совместно со своими соучастниками. Наблюдая за окружающей обстановкой, чтобы своевременно оповещать других соучастников об опасности посредством радиосвязи, обеспечивал тайность хищения.

В результате преступных действий злоумышленнику удалось совершить кражу денежных средств из банкомата, расположенного в одном из магазинов в городе Остров, а также совершить две попытки кражи денежных средств из банкоматов, расположенных на территории Псковского района.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, состояние здоровья, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений и др.) и отягчающего наказание обстоятельства (наличие опасного рецидива преступлений), суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на 1 год, которое он будет отбывать после отбытия лишения свободы.