Происшествия

Бесхозное строение горело в новоржевской деревне Лунино

Возгорание бесхозного строения произошло в деревне Лунино Новоржевского муниципального округа 5 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 11:25. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Привлекались пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

В 20:32 специалисты МЧС России ликвидировали возгорание неэксплуатируемого строения на улице Невской в Дно. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Строение удалось спасти. Привлекались пять человек личного состава и две единицы техники.

Ночью, в 01:55, поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Жидилов Бор Псковского района. Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети внутри хозяйственной постройки. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание и спасли жилой дом. Привлекались восемь специалистов и три единицы техники.