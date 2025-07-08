Происшествия

За 7 месяцев в Псковской области при пожарах погибли 40 человек

За 7 месяцев на территории Псковской области зарегистрировано 2 373 пожара, которыми нанесён прямой материальный ущерб в размере 25 миллионов 70 тысяч рублей. При пожарах погибли 40 человек, гибели детей не допущено, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС Псковской области.

В результате пожаров получили травмы 13 человек.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 2002 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 90 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 189 случаев;

на транспорте – 33 случая;

поджоги – 34 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 6 случаев;

грозовой разряд – 5 случаев;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 3 случая;

оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;

шалость с огнем детей – 4 случая;

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;

иные причины – 2 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 600 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 12 миллионов 265 тысяч рублей. Погибли 14 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1773 пожара, материальный ущерб от которых составил 12 миллионов 804 тысяч рублей. При пожарах погибли 26 человек, из них 5 человек в нетрезвом виде.

За 7 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 354 пожара, с прямым материальным ущербом в размере 11 миллионов 312 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 36 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

неосторожное обращение с огнем – 87 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 151 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 84 случая;

поджог - 16 случаев;

шалость с огнем детей - 4 случая,

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 4 случая,

оставление источника открытого огня без присмотра - 3 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая;

грозовой разряд - 2 случая,

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай.

За 7 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено: 327 строений; 2 558 597 квадратных метров площадей; 29 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 254 человека; материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 140 строений; 19 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 12 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 19 человек; рабочие – 5 человек; инвалиды – 4 человека.