За 7 месяцев в Псковской области при пожарах погибли 40 человек

За 7 месяцев на территории Псковской области зарегистрировано 2 373 пожара, которыми нанесён прямой материальный ущерб в размере 25 миллионов 70 тысяч рублей. При пожарах погибли 40 человек, гибели детей не допущено, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС Псковской области.
В результате пожаров получили травмы 13 человек.
Причинами пожаров явились:
В городах и райцентрах области зарегистрировано 600 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 12 миллионов 265 тысяч рублей. Погибли 14 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.
В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1773 пожара, материальный ущерб от которых составил 12 миллионов 804 тысяч рублей. При пожарах погибли 26 человек, из них 5 человек в нетрезвом виде.
За 7 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 354 пожара, с прямым материальным ущербом в размере 11 миллионов 312 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 36 человек.
Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:
За 7 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено: 327 строений; 2 558 597 квадратных метров площадей; 29 единиц автотранспорта.
При пожарах спасено: 254 человека; материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 140 строений; 19 единиц автотранспорта.
Из числа погибших людей 12 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 19 человек; рабочие – 5 человек; инвалиды – 4 человека.