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Происшествия

За 7 месяцев в Псковской области при пожарах погибли 40 человек

06.08.2025 11:44|ПсковКомментариев: 0

За 7 месяцев на территории Псковской области зарегистрировано 2 373 пожара, которыми нанесён прямой материальный ущерб в размере 25 миллионов 70 тысяч рублей. При пожарах погибли 40 человек, гибели детей не допущено, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС Псковской области.

В результате пожаров получили травмы 13 человек.

Причинами пожаров явились:

  • неосторожное обращение с огнем – 2002 случая;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 90 случаев;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 189 случаев;
  • на транспорте – 33 случая;
  • поджоги – 34 случая;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 6 случаев;
  • грозовой разряд – 5 случаев;
  • нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 3 случая;
  • оставление источника открытого огня без присмотра – 4 случая;
  • шалость с огнем детей – 4 случая;
  • оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;
  • иные причины – 2 случая.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 600 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 12 миллионов 265 тысяч рублей. Погибли 14 человек, из них 4 человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1773 пожара, материальный ущерб от которых составил 12 миллионов 804 тысяч рублей. При пожарах погибли 26 человек, из них 5 человек в нетрезвом виде.

За 7 месяцев 2025 года в жилом секторе зарегистрировано 354 пожара, с прямым материальным ущербом в размере 11 миллионов 312 тысяч рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 36 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились:

  • неосторожное обращение с огнем – 87 случаев;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 151 случай;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 84 случая;
  • поджог - 16 случаев;
  • шалость с огнем детей - 4 случая,
  • нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования - 4 случая,
  • оставление источника открытого огня без присмотра - 3 случая;
  • нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 2 случая;
  • грозовой разряд - 2 случая,
  • оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай.

За 7 месяцев на территории Псковской области пожарами уничтожено: 327 строений; 2 558 597 квадратных метров площадей; 29 единиц автотранспорта.

При пожарах спасено: 254 человека; материальных ценностей на сумму 100 тысяч рублей; 140 строений; 19 единиц автотранспорта.

Из числа погибших людей 12 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 19 человек; рабочие – 5 человек; инвалиды – 4 человека.

Источник: Псковская Лента Новостей
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