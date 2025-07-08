Происшествия

Контрабанду 100 кг кокаина пресекли псковские сотрудники ФСБ

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов безопасности региона пресекли противоправную деятельность граждан Российской Федерации, причастных к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигуранты в составе организованной группы приобрели наркотическое средство – кокаин – для последующего сбыта на территории Республики Латвия.

Злоумышленники задержаны после изъятия из тайника 110 брикетов с наркотиком. Всего из незаконного оборота изъято более 100 килограммов кокаина, стоимость которого на чёрном рынке составляет порядка 300 миллионов рублей.

Следственным отделом УФСБ в отношении жителей Псковской области возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.