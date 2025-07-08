Происшествия

Новую схему с участием нескольких человек используют мошенники

В последнее время мошенники используют новую схему и обманывают сразу нескольких человек. Об этом сообщила эксперт-практик, арбитражный управляющий Ульяна Михайлова в программе «Банкротство и точка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гостья студии рассказывает, что подобные мошеннические цепочки часто включают троих человек. Каждый из них берет собственные и кредитные деньги, после чего переводит их следующему. В конце концов деньги доходят до мошенников, а потерпевшие начинают предъявлять иски друг другу.

Сейчас на территории Псковской области можно наблюдать процесс, когда подобную жертву мошенников практически обвиняют в произошедшем, заметила арбитражный управляющий. Человек становится ответственным за то, что он принял чужие денежные средства и передал их кому-то.

«Риторика судов сейчас значительно меняется. Стали применять такие фразы, как "ответственность за свое виновное деятельность". И даже если в уголовное споре все три человека являются пострадавшими, то ко второму и третьему в цепочке можно предъявлять "неосновательное обогащение". Если они кредитоспособные, то будут платить первому человеку в цепочке», - рассказала Ульяна Михайлова.

