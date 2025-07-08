Происшествия

Более 50 кг «синтетики» изъяла полиция у организатора нарколаборатории в Островском районе

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России в Островском районе ликвидировали нарколабораторию по производству «синтетики» и изъяли из незаконного оборота крупную партию так называемой «соли», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Установлено, что синтез запрещённых веществ наладил 41-летний уроженец города Петрозаводска. Для этих целей по указанию дистанционного куратора он приобрёл сельский дом, который оснастил необходимыми для изготовления смертоносного зелья материалами и оборудованием.

Злоумышленника задержали полицейские в лесополосе вблизи одной из деревень Островского района после того, как он оборудовал два тайника с собственноручно изготовленными запрещёнными веществами. Оттуда правоохранители изъяли 31,7 кг производного N-метилэфедрона.

В дальнейшем в ходе обследования помещений наркоцеха полицейские обнаружили приспособления для изготовления наркотических средств, а также неустановленную жидкость общим объёмом около 300 литров. Проведённая экспертиза части изъятого показала, что в ней содержится более 21 кг синтетического наркотика.

Следственная часть СУ УМВД России по Псковской области в отношении подозреваемого возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.