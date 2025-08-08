Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
инфографика регистрируем ТОС
Вакансии в «Россетях»
вкусно и полезно плавленый сыр
Последний шанс успеть на вечер романсов
Мошенники под видом операторов
Псков летние террасы
Господин Рейтингомер
Вкусно и полезно гастрогид по Псковской области
новые возможности приобретения жилья в Пскове
отель «Покровский» продаёт «лотерейные билеты»?
Бизнес в Великих Луках
Лев в клетке
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН 25 лет
 
 
 
ещё Происшествия 08.08.2025 11:160 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 08.08.2025 11:590 Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу 08.08.2025 11:160 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта 08.08.2025 11:100 «Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области  07.08.2025 18:490 Более 50 кг «синтетики» изъяла полиция у организатора нарколаборатории в Островском районе 07.08.2025 16:590 Цифровые сервисы помогли найти скрывавшегося от алиментов отца в Пскове
 
 
 
Самое популярное 06.08.2025 19:402 Мисс Вселенная Оксана Федорова девятый день голодает в Крыму 03.08.2025 14:213 В Псковском районе сбит ещё один вражеский БПЛА 03.08.2025 08:535 Над деревней Неёлово в Псковском районе сбит БПЛА 06.08.2025 10:460 Появились фото с места смертельного ДТП с автобусом в Островском районе 01.08.2025 10:501 Приставы конфисковали часы Tissot у экс-замглавы администрации Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу

08.08.2025 11:59|ПсковКомментариев: 0

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении трёх иностранных граждан, которые совершили покушение на пересечение границы Российской Федерации без надлежащего разрешения. Один из них был без действительных документов на право выезда из Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале иностранцы выехали на такси из Санкт-Петербурга в направлении российско-белорусской границы. Прибыв на место, не имея надлежащего разрешения, продолжили движение в сторону российско-белорусской границы с целью её незаконного пересечения. Однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Себежский районный суд признал иностранцев виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Теги: #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки Пскова летом?
В опросе приняло участие 155 человек
08.08.2025, 12:500 На ремонт улицы Вокзальной в Пскове готовы выделить свыше 200 млн рублей 08.08.2025, 12:430 Женская сборная Псковской области стала чемпионом РФ по стрельбе из лука 08.08.2025, 12:420 О банных жителях и о чудесах крестьянской избы смогут узнать гости «Михайловского» на выходных 08.08.2025, 12:260 Сохранили и приумножили: главное из отчёта главы Великих Лук за 2024-й год. ЛОНГРИД
08.08.2025, 12:170 «Люди труда»: В каких специалистах нуждается дорожная сфера Псковской области? 08.08.2025, 12:140 За неделю в Псковской области клещи покусали более 70 человек 08.08.2025, 12:090 Стали известны причины тройного ДТП на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх
08.08.2025, 11:590 Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу 08.08.2025, 11:540 Четыре ТОСа Псковского района завершили реализацию проектов 08.08.2025, 11:480 Стали известны подробности ДТП с пострадавшим ребенком на самокате в Пскове 08.08.2025, 11:460 Трава у дома
08.08.2025, 11:390 Врач назвал социально значимые заболевания причиной 80% смертей в России 08.08.2025, 11:250 Водитель Renault наехал на пенсионерку на улице Юбилейной в Пскове 08.08.2025, 11:230 Более 20 млн рублей получит Псковская область на экоинициативы в заповедниках 08.08.2025, 11:160 Экс-ректора ПсковГУ Наталью Ильину проверят на хищение средств из нацпроекта
08.08.2025, 11:150 «На пятой передаче»: Светофор с задержкой, ограждения от лосей и фиксация превышения скорости в потоке 08.08.2025, 11:120 Назначен новый замначальника УМВД России по Псковской области 08.08.2025, 11:100 «Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области  08.08.2025, 11:060 Новый аппарат флюорографии появился в Пустошке
08.08.2025, 10:550 80 призов разыграют на мультиспортивном фестивале в Пскове 08.08.2025, 10:490 В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод 08.08.2025, 10:460 «Хайпожоры»: Атаки дронов, обновление Telegram и внедрение Maх 08.08.2025, 10:420 Вспышка лихорадки чикунгунья может произойти в РФ
08.08.2025, 10:330 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова состоится 21 августа 08.08.2025, 10:230 В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники 08.08.2025, 10:160 Большинство псковичей не хотят проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве — опрос 08.08.2025, 10:000 «Места тают на глазах»: у псковичей остается последний шанс купить билеты на вечер романсов в «Покровском»
08.08.2025, 09:590 ФК «Луки-Энергия» успешно стартовал в Кубке России 08.08.2025, 09:490 Мошенники побуждают детей к поджогам и диверсиям через мессенджеры — МВД 08.08.2025, 09:410 На Солнце произошла еще одна вспышка 08.08.2025, 09:300 «Лаборатория Касперского»: против России действуют более 70 групп хакеров
08.08.2025, 09:150 Подрядчик устраняет нарушения возле Вечного огня в Локне 08.08.2025, 08:590 Школа №3 прошла официальную приемку к новому учебному году 08.08.2025, 08:401 В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией 08.08.2025, 08:200 Баха и Чайковского исполнят на органном концерте в Печорах
08.08.2025, 08:000 В Испании обнаружили останки жертв каннибалов времен бронзового века 08.08.2025, 07:300 День офтальмологии отмечается 8 августа во всем мире 08.08.2025, 07:000 Всемирный день кошек отмечается 8 августа 07.08.2025, 23:100 Мотоциклист без шлема опрокинулся и погиб в Невельском районе
07.08.2025, 22:000 Детский психолог рассказал, какие мифы мешают достичь финансового успеха 07.08.2025, 21:410 В псковской деревне Монастырёк установили памятный знак на месте гибели 13 человек 07.08.2025, 21:210 Новые песочницы оборудовали в детском саде №56 в Пскове 07.08.2025, 21:020 В России предложили маркировать больше автодеталей
07.08.2025, 20:391 Три заявки Псковской области одержали победу в конкурсе президентского фонда экологических и природоохранных проектов 07.08.2025, 20:201 Специалисты псковского музея продолжают повышать квалификацию 07.08.2025, 19:570 Эксперты назвали частые причины возгорания электромобилей 07.08.2025, 19:310 На территории двух районов Псковской области установлены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу
07.08.2025, 19:080 Умер обладатель восьми премий «Грэмми» Эдди Палмиери 07.08.2025, 18:490 Более 50 кг «синтетики» изъяла полиция у организатора нарколаборатории в Островском районе 07.08.2025, 18:400 Новая врач-стоматолог пришла на работу в Великолукскую стоматологическую поликлинику 07.08.2025, 18:170 Минюст расширил список нежелательных в России организаций
07.08.2025, 18:082 «Дневной дозор»: Как Россия должна ответить на ультиматум Трампа? 07.08.2025, 18:010 Новый выпуск проекта «Пастырь. Защитники Отечества» посвящен Герою России иерею Антонию Савченко 07.08.2025, 18:000 Квадрокоптеры, цифровые камеры и мотоциклы передали Минобороны псковские таможенники 07.08.2025, 17:570 «Сообразим на троих»: Что же будет с Родиной и миром? ВИДЕО
07.08.2025, 17:550 Опубликована программа «Лектория» псковского фестиваля «Лешуга-2025» 07.08.2025, 17:530 Вопросы транспортной доступности медучреждений обсудили в Новосокольниках 07.08.2025, 17:510 Признаки отравления грибами назвали псковичам в МЧС 07.08.2025, 17:450 «Банкротство и точка»: Адвокатская монополия. ВИДЕО
07.08.2025, 17:260 Антон Мороз: День строителя — это второй Новый год для всех причастных 07.08.2025, 17:190 В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС 07.08.2025, 17:070 «Центр открытых информационных систем» в Псковской области могут признать банкротом 07.08.2025, 17:000 CHERY — разумный выбор для всей семьи: комфорт, безопасность и выгода в «Автосалоне 1»
07.08.2025, 16:590 Цифровые сервисы помогли найти скрывавшегося от алиментов отца в Пскове 07.08.2025, 16:420 На псковском заводе «Титан-Полимер» прошла тренировка по пожарной безопасности 07.08.2025, 16:350 Администрации районного центра и сельских поселений объединяют в Новосокольниках  07.08.2025, 16:310 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирают Псков летом?
07.08.2025, 16:230 Пять женщин представят Псковскую область на конкурсе «Миссис Россия-2025» 07.08.2025, 16:190 В Госдуму внесут проект об отмене штрафов за тонировку 07.08.2025, 16:170 Женская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата РФ по стрельбе из лука 07.08.2025, 16:000 За 7 месяцев псковичи проговорили по мобильному почти 15 000 часов – Т2
07.08.2025, 15:580 В деревне Задолье Псковского района построен внутрипоселковый газопровод 07.08.2025, 15:510 Латвийская школа демократии 07.08.2025, 15:470 Депутаты, ветераны и молодежь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании 07.08.2025, 15:410 Бывшая участница «Дома-2» найдена мёртвой в квартире в Нижнем Новгороде
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru