Происшествия

Иностранцев осудили в Псковской области за попытку незаконно пересечь границу

Себежский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении трёх иностранных граждан, которые совершили покушение на пересечение границы Российской Федерации без надлежащего разрешения. Один из них был без действительных документов на право выезда из Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов региона.

В феврале иностранцы выехали на такси из Санкт-Петербурга в направлении российско-белорусской границы. Прибыв на место, не имея надлежащего разрешения, продолжили движение в сторону российско-белорусской границы с целью её незаконного пересечения. Однако не смогли довести свой преступный умысел до конца, так как были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России по Псковской области.

Себежский районный суд признал иностранцев виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.