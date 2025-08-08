Происшествия

«Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области

Несколько жителей Пскова, Псковского и Стругокрасненского районов поддались на уловки мошенников и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Псковской области звонили неустановленные лица, которые сообщили своим собеседникам, что во избежание серьезных финансовых потерь нужно срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.

Кроме того, незнакомцы ввели граждан в заблуждение, представившись хорошими знакомыми. Другим пользователям они пообещали солидный доход на интернет-платформах.

В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности более трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

В этой связи полиция напоминает жителям области о мерах безопасности, соблюдение которых позволит не стать жертвой злоумышленников: