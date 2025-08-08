«Хорошие знакомые» выманили деньги у жителей Псковской области 

Несколько жителей Пскова, Псковского и Стругокрасненского районов поддались на уловки мошенников и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, ряду жителей Псковской области звонили неустановленные лица, которые сообщили своим собеседникам, что во избежание серьезных финансовых потерь нужно срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.
Кроме того, незнакомцы ввели граждан в заблуждение, представившись хорошими знакомыми. Другим пользователям они пообещали солидный доход на интернет-платформах.
В итоге потерпевшие лишились в обшей сложности более трех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.
В этой связи полиция напоминает жителям области о мерах безопасности, соблюдение которых позволит не стать жертвой злоумышленников:
перед тем, как откликнуться на ту или иную просьбу знакомых или друзей в социальной сети, - созвонитесь с ними или найдите способ убедиться в том, что их аккаунт не взломан;
работники банковской сферы никогда не просят озвучить СМС-код, который необходим для подтверждения совершения банковской операции, а также никогда не запрашивают логин или пароль для входа в систему дистанционного банковского обслуживания;
никому и никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты и всегда держите ее в поле зрения при совершении платежей;
регулярно обновляйте пароли, используемые для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, а также для подтверждения платежей;
в случае утери банковской карты для сохранения своих сбережений незамедлительно сообщите о случившемся в банк (позвоните на «горячую линию» банковского учреждения, либо при возможности обратитесь непосредственно в отделение лично);
не храните пин-код в непосредственной близости от банковской карты - такого рода информацию необходимо запомнить;
никогда не переводите денежные средства незнакомым людям, которые под разными предлогами могут обращаться к вам с подобными «рекомендациям» по телефону или в сети.
Если же вы все-таки стали жертвой или свидетелем мошенничества - немедленно обратитесь в полицию и проинформируйте о случившемся с тем, чтобы сотрудники органов внутренних дел смогли незамедлительно предпринять необходимые меры реагирования. Следует также сообщить о случившемся в соответствующее банковское учреждение.
