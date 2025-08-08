Происшествия

Минометную мину и ручную гранату идентифицировали в Псковской области

Минометную мину и ручную гранату идентифицировали поисково-спасательные отряды в Псковской области 11 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова на 49-м километре трассы Псков – Кингисепп в Псковском районе в лесном массиве идентифицировали минометную мину калибра 82 мм.

Великолукский отряд идентифицировал ручную осколочную гранату Ф-1. в деревне Угоринка Себежского района.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).