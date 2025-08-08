Происшествия

Псковича осудили за пропаганду терроризма в Telegram

По материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Псковской области 1-ый Западный окружной военный суд осудил жителя города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Установлено, что фигурант в мессенджере Telegram размещал материалы, оправдывающие деятельность организации, признанной в Российской Федерации террористической. Уголовное дело возбудил и расследовал следственный отдел УФСБ России по Псковской области.

Гражданина признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Ему назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов интернете, сроком на 3 года. Приговор пока не вступил в законную силу.