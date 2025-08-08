Химикаты вывозят с разворованного склада пестицидов в Локнянском округе

Неизвестные разобрали на доски склад пестицидов в Локнянском муниципальном округе, сейчас на месте работает специализированная организация, которая вывезет химикаты. Об этом рассказал глава округа Иван Белугин в своем Telegram-канале.
Фотографии: Иван Белугин / Telegram
«В Михайловом Погосте мы столкнулись с ситуацией, которую иначе как безответственной не назовёшь. Старый склад, где хранились пестициды, оказался разобран на доски неизвестными товарищами. Зачем люди это сделали и чем руководствовались — непонятно. Но в результате химические вещества лежали под открытым небом», - рассказал Иван Белугин.
Глава округа добавил, что понимает возмущение и тревогу людей. «Сегодня на месте работает специализированная организация, которая вывезет всё содержимое», - заключил он.