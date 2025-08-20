Происшествия

По факту нахождения лошади в квартире в псковских Писковичах составлен протокол

По факту нахождения лошади в квартире в деревне Писковичи Псковского района составлен протокол об административном правонарушении, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Псковскому району провел проверку, по результатам которой материал по статье 8.52 КоАП РФ «Несоблюдение требований к содержанию животных» будет передан в администрацию Псковского района для принятия решения по компетенции.

Напомним, по сообщениям соседей, лошадь находилась в квартире на третьем этаже.