Почти полкилограмма мефедрона изъяли у великолучанина

Пожизненное заключение грозит жителю Великих Лук за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

При проведении обыска в жилище у задержанного великолучанина изъяли мефедрон общей массой 440,02 грамма. Также у него обнаружили весы, пакеты, изоленту, которые служили для расфасовки наркотического средства и последующего сбыта через тайники-закладки.

Прокурор города признал законным постановление о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.