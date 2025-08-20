Происшествия

Жилой дом горел в псковской деревне Марковка

Жилой дом горел в деревне Марковка Псковского района 21 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 17:05 пожарные МЧС России ликвидировали возгорание жилого дома. Предположительной причиной мог стать аварийный режим работы электрооборудования в помещении кухни. Жилой дом огнеборцам удалось спасти. Привлекались восемь специалистов и три единицы техники.

В этот же день в 20:20 областные пожарные совместно со специалистами МЧС России ликвидировали возгорание садового дома в деревне Ерилово Палкинского района. Возможной причиной стала неисправность трубы дымохода отопительной печи. Привлекались пять специалистов и три единицы техники.