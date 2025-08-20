Происшествия

«Курьера» мошенников из Белгородской области арестовали в Великих Луках

Жителя Белгородской области заключили под стражу в Великих Луках по обвинению в покушении на мошенничество (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый вступил в состав организованной группы, созданной с целью систематического хищения денежных средств у граждан пожилого возраста на территории Псковской области. Он взял на себя обязанности «курьера», а именно получение денежных средств у обманутых граждан и их перечисление на банковские счета.

В период с 21 по 22 августа пожилой великолучанке по телефону сообщили, что в отношении нее возбуждено уголовное дело за оказание финансовой помощи иностранному государству, и для проверки информации необходимо предоставить сотруднику налогового органа денежные средства в сумме два с половиной миллиона рублей. Потерпевшая сняла с банковского счета требуемую сумму, после чего обвиняемый прибыл в Великие Луки для изъятия у нее денежных средств, однако здесь его задержали сотрудники полиции.

С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия, по 21 октября.