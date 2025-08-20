Происшествия

Четыре хозяйственные постройки горели в куньинской деревне Ямище

Возгорание четырех хозяйственных построек на улице Кленовая в деревне Ямище Куньинского района произошло вчера, 27 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

В 20:56 поступило сообщение о возгорании четырех хозяйственных построек. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в одной из построек.

Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и специалистов МЧС России в составе шести человек и двух единиц техники, спасен жилой дом.