Четыре хозяйственные постройки горели в куньинской деревне Ямище

Возгорание четырех хозяйственных построек на улице Кленовая в деревне Ямище Куньинского района произошло вчера, 27 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
В 20:56 поступило сообщение о возгорании четырех хозяйственных построек. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в одной из построек.
Возгорание ликвидировали общими силами областных пожарных и специалистов МЧС России в составе шести человек и двух единиц техники, спасен жилой дом.