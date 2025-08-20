Происшествия

Великолучанка незаконно проникла и похитила деньги с бывшего места работы

Прокуратурой города Великие Луки поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Великие Луки, которая незаконно проникла и похитила денежные средства из точки общественного питания, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в марте 2025 года гражданка Ю., находясь у торгового киоска «Pizza Pi», при помощи имеющегося у нее ключа, так как ранее работала тут, открыла входную дверь торгового киоска и прошла в него, где из кассового ящика похитила денежных средств в общей сумме 10 500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал жительницу города виновной в совершении преступления, и ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.