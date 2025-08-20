Происшествия

Хозпостройка горела в Гончарном переулке в Пскове

Возгорание в хозяйственной постройке произошло в Гончарном переулке в Пскове 28 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Пожар произошел в 19:59. Выгорела предметно-вещевая обстановка. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электропроводки внутри строения.

Постройка спасена. К ликвидации привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Затем, в 20:11, в Бежаницах на улице Смольная также сгорела хозпостройка. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и электросети в ней. Спасены жилой дом и две хозяйственные постройки. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.