Происшествия

До 10 лет тюрьмы грозит себежанину за выстрел в руку другого человека

До 10 лет лишения свободы грозит жителю Себежского района, которого обвиняют в совершении преступления по пунктам «д, з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, их хулиганских побуждений, с применением оружия», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе следствия установили, что обвиняемый, находясь в лесном массиве вблизи деревни Дуброво Себежского района, по малозначительному поводу выстрелил в человека из самозарядного карабина. В результате потерпевший получил сквозное огнестрельное ранение в руку, которое повлекло тяжкий, опасный для его жизни вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.