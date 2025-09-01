Происшествия

Жилой дом и гараж горели в гдовской деревне Сырой Лес

Возгорание жилого дома и гаража произошло в деревне Сырой Лес Гдовского района 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 8:22. В результате сгорели кровля и гараж, а дом выгорел изнутри по всей площади.

Причиной, предположительно, стал аварийный режим работы электросети жилого дома.

На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.