Происшествия

Бастрыкин поручил проверить несанкционированную свалку в плюсской деревне Опалево

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести проверку по информации о нарушении природоохранного законодательства в Плюсском районе Псковской области, сообщили в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Фото: Архив ПЛН

В сообщении говорится, что в комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» опубликованы обращения жителей Псковской области по вопросу продолжающегося нарушения природоохранного законодательства в Плюсском районе. На протяжении длительного времени в деревне Опалево на земельных участках сельскохозяйственного назначения расположена несанкционированная свалка, на которую свозятся строительные отходы. В результате окружающей среде причинен значительный ущерб. Многочисленные обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли.

Ситуация освещалась в социальной сети.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Псковской области провести процессуальную проверку и доложить о ее ходе и результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.