Происшествия

Двух псковичек подозревают в краже одежды из торгового центра

В Псковском районе сотрудники полиции раскрыли серию краж из магазина одежды, расположенного в одном из торговых центров. По версии следствия, злоумышленницы совершили кражи дважды. Ущерб составил порядка 15 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ОМВД России по Псковскому району, были установлены подозреваемые - две безработные жительницы областного центра, женщины 1961 и 1992 годов рождения, без судимостей. По имеющейся информации, похищенное имущество они успели реализовать.

В отношении фигуранток возбуждены уголовные дела. В настоящее время продолжается расследование, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства произошедшего.