Происшествия

Историю спасения заблудившихся в лесу великолучанок рассказали в «ЛизаАлерт»

Двух заблудившихся женщин спасли волонтеры в Великолукском районе 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Видео: «Лиза Алерт» / «ВКонтакте»

1 сентября в 20:22 на «горячую линию» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Веры и Надежды. Две подруги отправились в лес за брусникой, но заблудились. С собой у них были заряженные телефоны, свисток и сигнальный жилет.

Заявку в работу взяли добровольцы направления отряда «Лес на связи». Вычислив приблизительные координаты местонахождения подруг, они передали задачу по поиску поисковикам в Псковской области.

В 23:45 пешая группа, состоящая из добровольцев Николая (позывной «Рэйман»), Анастасии («Подсолнух»), Алины («Бубл») и Анастасии («Лапка»), отправилась на место и приступила к выполнению поставленной задачи. В 00:50 удалось найти потерявшихся, и уже через пару часов добровольцы «ЛизаАлерт» успешно вывели женщин из леса.

«Получив задачу, сразу поняли, что в этой местности мы уже ходили на другом поиске, и она нам знакома. Это позволило быстро определить дальнейший маршрут», - рассказала участница группы Алина.

«На подходе к лесу услышали свист, получилось установить примерное направление, но идти напролом было невозможно. Загрузили наши прошлые треки, где были видны все удобные переправы, мостки, тропинки. Пришлось обходить глубокий канал до мостков» — делится Анастасия (позывной «Лапка»).

Точное местоположение Надежды и Веры удалось обнаружить во время работы на отклик — женщины стояли на месте, ожидая помощи.

Эвакуация заняла еще около двух часов. Николай (позывной «Рэйман») особенно запомнил тяжелый рюкзак с ведрами брусники, который несла одна из женщин.

«Меня поразил этот рюкзак и мысли о том, как хрупкая бабушка тащила его на себе всю дорогу, но от помощи в том, чтобы донести, отказалась», — делится он.

На выходе из леса всех участников встретил сотрудник полиции, который довез до дома Веру и Надежду.

«Этот поиск для меня — очередное подтверждение важности командной работы. Команда — это про доверие: к напарникам, к координатору, к системе, которая уже не раз спасала жизни, ведь в одиночку ничего не получится, но вместе мы можем справиться с самыми сложными задачами. В эту ночь я снова в этом убедилась», — дает свой комментарий Анастасия (позывной «Подсолнух»).

«Вера и Надежда, несмотря на ночь и темноту, не поддались панике и продолжали подавать сигналы, оставаясь на месте. Свисток, заряженный телефон и сигнальный жилет — обязательный набор для похода в лес. Будьте внимательны и осторожны! Будьте с нами! Вместе мы можем больше!» - заключили в отряде «ЛизаАлерт».