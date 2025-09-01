Историю спасения заблудившихся в лесу великолучанок рассказали в «ЛизаАлерт»

Двух заблудившихся женщин спасли волонтеры в Великолукском районе 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Видео: «Лиза Алерт» / «ВКонтакте»
1 сентября в 20:22 на «горячую линию» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск Веры и Надежды. Две подруги отправились в лес за брусникой, но заблудились. С собой у них были заряженные телефоны, свисток и сигнальный жилет.
Заявку в работу взяли добровольцы направления отряда «Лес на связи». Вычислив приблизительные координаты местонахождения подруг, они передали задачу по поиску поисковикам в Псковской области.
В 23:45 пешая группа, состоящая из добровольцев Николая (позывной «Рэйман»), Анастасии («Подсолнух»), Алины («Бубл») и Анастасии («Лапка»), отправилась на место и приступила к выполнению поставленной задачи. В 00:50 удалось найти потерявшихся, и уже через пару часов добровольцы «ЛизаАлерт» успешно вывели женщин из леса.
«На подходе к лесу услышали свист, получилось установить примерное направление, но идти напролом было невозможно. Загрузили наши прошлые треки, где были видны все удобные переправы, мостки, тропинки. Пришлось обходить глубокий канал до мостков» — делится Анастасия (позывной «Лапка»).
Точное местоположение Надежды и Веры удалось обнаружить во время работы на отклик — женщины стояли на месте, ожидая помощи.
Эвакуация заняла еще около двух часов. Николай (позывной «Рэйман») особенно запомнил тяжелый рюкзак с ведрами брусники, который несла одна из женщин.
На выходе из леса всех участников встретил сотрудник полиции, который довез до дома Веру и Надежду.
«Вера и Надежда, несмотря на ночь и темноту, не поддались панике и продолжали подавать сигналы, оставаясь на месте. Свисток, заряженный телефон и сигнальный жилет — обязательный набор для похода в лес. Будьте внимательны и осторожны! Будьте с нами! Вместе мы можем больше!» - заключили в отряде «ЛизаАлерт».