В Пскове состоялось предварительное слушание по делу журналиста Дениса Камалягина*

В Псковском городском суде состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении псковского журналиста, иноагента Дениса Камалягина*. Ему предъявлено обвинение в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России (часть 1 статьи 280.3 УК РФ), и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
30 марта 2023 года подсудимый на своей странице в Telegram-канале разместил дискредитирующую информацию, касающуюся Вооруженных сил России, не указав, что она была произведена и распространена иностранным агентом.
В ходе предварительного слушания судом был решен вопрос о рассмотрении уголовного дела в отсутствии подсудимого.
11 сентября 2025 года Псковский городской суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу.
* в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов.