Происшествия

Интерактив: Квартиру в Пскове атаковали осы

Пришла вчера домой. Дочь сказала, что в комнату залетели осы - одна или две. Захожу туда – а там целый рой ос! Возможно, они попали туда через флакон натяжного потолка, где мы планировали поменять лампочку. Мы живём на последнем этаже, над нами – чердак. Может, там они и поселились.

В общем, закрыла дверь, побежала за дихлофосом. Дочь ещё спросила: «Сколько их там?». Говорю: «Много!».

Зашла в комнату уже со средством от насекомых. На окне уже сотни ос! Я прямо на них направила струю дихлофоса. Другого выхода не было! И сразу выскочила из комнаты.

На видео уже последствия моей войны с осами. Правда, теперь опасаюсь, что прилетят снова. На неделе буду звонить в домоуправление, чтобы разыскали и уничтожили осиное гнездо.

Ольга М.