Происшествия

Два артиллерийских снаряда идентифицировали в Псковской области

Два артиллерийских снаряда идентифицировали поисково-спасательные отряды в Псковской области 6 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Специалисты поисково-спасательного отряда города Пскова вблизи садового некоммерческого товарищества «Весна 80» в Псковском районе идентифицировали артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Аналогичный снаряд идентифицировали великолукские спасатели на улице Озерная в деревне Кислово Великолукского района.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).