Происшествия

Местный предприниматель и водитель-экспедитор попали под суд за контрабанду табачной продукции в Псковской области

В Псковской области завершено расследование уголовного дела о контрабанде табачной продукции организованной группой, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере организованной группой) и пунктов «а,б» части 6 статьи 171 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий организованной группой в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области, а также управления «К» 4 Службы ФСБ России.

По версии следствия, 17 октября 2024 года местный предприниматель и водитель-экспедитор транспортной компании, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно переместили через государственную границу Российской Федерации табачную продукцию на общую сумму около 40 млн рублей, с целью ее дальнейшего сбыта на территории РФ.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.