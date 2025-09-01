За лишнее выданное разрешение на добычу косули с порховской организации взыскали 120 000 рублей

Порховский районный суд удовлетворил исковое заявление о взыскании с ООО «Резерв» ущерба, причиненного охотничьим ресурсам Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.
В мае ООО «Резерв», находящееся в Порховском районе, нарушив установленную квоту, выдало охотникам два разрешения на добычу взрослого самца европейской косули, вместо одного положенного.
Суд удовлетворил исковое заявление, с организации в пользу министерства природных ресурсов и экологии Псковской области взыскан ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Российской Федерации, в размере 120 000 рублей.