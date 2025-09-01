Происшествия

В Псковский областном суде пересмотрели приговор по делу о вымогательстве денег и хранении боеприпасов

Судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении местного жителя, который в мае 2025 года приговором Псковского районного суда был осужден к лишению свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение вымогательства денежных средств в сумме 10000000 рублей (пункт «б» части 3 статьи 163 УК РФ), а также за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию (часть 1 статья 222 УК РФ). Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов дела, мужчина в период времени с 11.08.2020 по 12.07.2021, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, с применением насилия совершил вымогательство денежных средств в особо крупном размере под надуманным предлогом возмещения якобы понесенных им финансовых потерь и неполучения части прибыли от совместной финансово-хозяйственной деятельности, связанной с ремонтом стадиона «Машиностроитель».

Также мужчина приобрел и незаконно хранил 30 патронов, являющихся боеприпасами к огнестрельному оружию, изготовленных заводским способом и пригодных для стрельбы. Данные боеприпасы к огнестрельному оружию были изъяты сотрудниками УМВД России по Псковской области в ходе проведения обыска.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского районного суда в части вымогательства отменен с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство, в части незаконного хранения боеприпасов мужчина направлен для отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца в колонию-поселение.