Погоню за подозреваемым в грабеже устроили полицейские в Пскове. ВИДЕО

Погоню за подозреваемым в грабеже устроили полицейские в Пскове поздним вечером 11 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Командир взвода ДПС городской Госавтоинспекции, находясь вне службы, заметил на улицах областного центра водителя автомобиля Hyundai, который подходил по приметам по ориентировке на похитителя 20 тысяч рублей, паспорта и смартфона.

Полицейский незамедлительно передал данные об автомобиле в группу управления нарядами УМВД России по городу Пскову. Далее он начал незаметное преследование транспортного средства, по ходу движения передавая информацию для координации действий других полицейских подразделений.

Информация о розыске была распространена среди всех наружных нарядов полиции. Первым отреагировал экипаж ОБ ППСП УМВД России по городу Пскову, который находился неподалеку и начал преследование автомобиля.

Водитель иномарки на высоких скоростях игнорировал требования сотрудников патрульно-постовой службы полиции остановиться несколько раз. После неоднократных предостережений было принято решение о преследовании и блокировании транспортного средства. В дальнейшем к преследованию присоединились сотрудники городской Госавтоинспекции.

В результате совместных действий автомобиль был задержан. Во время попытки скрыться водитель грубо нарушал правила дорожного движения, совершив два наезда на стоящие транспортные средства, а после пытался убежать, но был пойман сотрудниками ППСП.

Задержанный 27-летний мужчина был доставлен в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Пскову для дальнейшего разбирательства. Установлено, что он не имеет права управления транспортными средствами, а на автомобиле был установлен подложный государственный регистрационный знак.

В отношении задержанного возбуждено административное производство по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Кроме того, устанавливается причастность к ранее возбужденному уголовному делу по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ.

Напомним, подозреваемого задержали возле Рижского проспекта, 16.