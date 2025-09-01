Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков летние террасы
Открытие ресторана GURAVI
вкусно и полезно плавленый сыр
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Парижский вечер в ресторане «Гельдт»
развивающие секции для детей
Педагог стала фермером
о работе профсоюзных здравниц
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Происшествия 01.09.2025 18:410 Пенсионерке в Пскове грозит 7 лет лишения свободы за взрыв фейерверка в ТЦ 15.09.2025 15:250 Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за смерть человека 15.09.2025 15:040 Порядка 800 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками 15.09.2025 10:560 Сено горело в надворной постройке в пушкиногорской деревне Захино 15.09.2025 10:310 Жилой дом и хозпостройки горели в новосокольнической деревне Тириново 15.09.2025 10:010 Две бани сгорели в Псковской области в выходные
 
 
 
Самое популярное 08.09.2025 11:010 Скоропостижно скончалась помощник депутата областного Собрания Дарья Сиротина 08.09.2025 19:050 Прощание с помощником депутата Дарьей Сиротиной состоится 9 сентября 08.09.2025 12:402 86-летний водитель скончался после ДТП в Пскове на дамбе 13.09.2025 11:000 Интерактив: Кто «обкромсал» деревья? 11.09.2025 13:170 Появились кадры спасения упавшей с моста Невского в Пскове женщины
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за смерть человека

15.09.2025 15:25|ПсковКомментариев: 0

Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за нарушение требований охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Ему предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Дело возбуждено по материалам Следственного отдела по городу Псков СУ СК России по Псковской области. В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?
В опросе приняло участие 246 человек
15.09.2025, 15:440 Суд помог великолучанину, чей автомобиль находится в неподтвержденном розыске Интерпола 15.09.2025, 15:380 Осужденные в Псковской области приняли участие в голосовании на выборах 15.09.2025, 15:250 Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за смерть человека 15.09.2025, 15:130 Эксперты рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на внедрении ИИ-агента в бизнес
15.09.2025, 15:040 Порядка 800 тысяч рублей лишились великолучане после общения с мошенниками 15.09.2025, 14:500 ДТП произошло на перекрестке улиц Труда и Школьной в Пскове 15.09.2025, 14:400 Игорь Сопов: Самовыдвиженцы могут составить достойную конкуренцию партийцам 15.09.2025, 14:270 Облачная погода с дождями ожидается в Псковской области 16 сентября
15.09.2025, 14:260 Вендор НОТА раскрыл план развития продуктов до конца года 15.09.2025, 14:170 Выпущена в свет монография «Архитектура средневекового Изборска» 15.09.2025, 14:070 Mercedes загорелся на автозаправке «Лукойл» в Печорах 15.09.2025, 13:560 Валерий Филимонов: Мы еще не знали соперников, а наш кандидат уже начинал работать
15.09.2025, 13:460 Игорь Сопов: Кампания по довыборам депутата в Пскове получилась яркой 15.09.2025, 13:350 Экшен-шоу покажет атлет-экстремал на автофестивале ПЛН 15.09.2025, 13:250 Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу 15.09.2025, 13:140 Депутатские мандаты в Псковской области получили представители восьми партий
15.09.2025, 13:070 Антон Мороз: Победа на довыборах депутата гордумы — партийная 15.09.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:590 За неделю в Псковской области в результате ДТП погибли пять человек 15.09.2025, 12:550 На одного кандидата в Псковской области составили административный протокол
15.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция передачи «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 12:300 Итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области составила 36% 15.09.2025, 12:250 Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав 15.09.2025, 12:150 Псковская область сохранила 55 место в России по уровню безработицы
15.09.2025, 12:100 «Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025 15.09.2025, 12:090 Движение поездов на участке Петербург – Луга восстановлено по всем путям 15.09.2025, 12:060 Александр Котов: «Единая Россия» к каждой избирательной кампании относится серьезно 15.09.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Соповым
15.09.2025, 11:570 С автором «Ветра радости» встретятся гости и участники фестиваля «Осень в Михайловском» 15.09.2025, 11:540 «Ему у нас понравилось»: почему паук-оса выбрал Псковскую область 15.09.2025, 11:370 ВККС рекомендовала кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда 15.09.2025, 11:350 Александр Козловский: Все одномандатники от «Единой России» победили
15.09.2025, 11:260 Два «золота» и «бронзу» привезли псковские ориентировщики с соревнований в Петербурге 15.09.2025, 11:120 «Великий, могучий»: «Ё» моё — буква с шатким статусом 15.09.2025, 10:580 Псковские профсоюзы принимали участие в наблюдении за выборами 15.09.2025, 10:560 Сено горело в надворной постройке в пушкиногорской деревне Захино
15.09.2025, 10:490 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о предварительных итогах ЕДГ-2025 15.09.2025, 10:470 Депутаты областного Собрания на неделе проведут прием граждан 15.09.2025, 10:310 Жилой дом и хозпостройки горели в новосокольнической деревне Тириново 15.09.2025, 10:210 XVIII Межрегиональный фестиваль «Осень в Михайловском» пройдет с 17 по 19 сентября
15.09.2025, 10:160 ВИР-технология: новое слово в капитальном ремонте мягких кровель 15.09.2025, 10:120 В Госдуме предложили запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях 15.09.2025, 10:010 Две бани сгорели в Псковской области в выходные 15.09.2025, 09:520 У псковичей страх заразиться COVID-19 снизился до уровня боязни гриппа – опрос 
15.09.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Есть ли шанс сдать экотехнопарк до конца года? 15.09.2025, 09:000 Спрос на авиабилеты к Китай на фоне введения безвиза вырос почти в 2 раза 15.09.2025, 08:380 Опубликованы предварительные итоги выборов в муниципальные Собрания в Псковской области 15.09.2025, 08:201 Антон Мороз: Впереди большая ответственность и серьёзная работа
15.09.2025, 08:000 Программы для похудения и жизни без боли предлагают псковичам 15.09.2025, 07:481 На довыборах депутата Псковской гордумы по округу №3 победу одержал Антон Мороз 15.09.2025, 07:300 День свободных денег отмечают 15 сентября 15.09.2025, 07:000 На участке улицы Некрасова в Пскове вводят одностороннее движение до 31 октября
14.09.2025, 23:370 ФК «Луки-Энергия» второй раз за четыре дня проиграл «Череповцу» 14.09.2025, 23:340 Восстановлено движение поездов на участке Петербург — Луга 14.09.2025, 23:210 Выборы-2025 принесли победу всем действующим губернаторам 14.09.2025, 22:540 Илья Стрелков: В Псковской области выборы организованы на высшем уровне
14.09.2025, 22:421 В Госдуму внесут проект о госпитальных школах 14.09.2025, 22:361 Наталья Федорова об атмосфере и конкурентности выборов 14.09.2025, 22:230 Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет 14.09.2025, 22:000 В Москве к 2030 году хотят построить еще 30 станций метро
14.09.2025, 21:570 Итоговая явка избирателей на платформе ДЭГ составила 90,54% по стране 14.09.2025, 21:450 Алексей Кузьмин: Жители Великолукского округа активно шли голосовать на участки 14.09.2025, 21:400 На пяти участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость 15 сентября 14.09.2025, 21:390 Геннадий Афанасьев: Инцидентов на избирательных участках не было
14.09.2025, 21:320 Дмитрий Быстров: ДЭГ набирает популярность в Островском округе 14.09.2025, 21:200 Мошенники обманули псковича под предлогом оплаты доставки 14.09.2025, 21:000 Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон ушел из жизни в 46 лет 14.09.2025, 20:400 В период избирательной кампании в РФ возбудили 11 уголовных дел
14.09.2025, 20:391 Сергей Кулаков: Поступавшие в УИКи жалобы признаны необоснованными 14.09.2025, 20:200 Обладатель звания «Посол русской культуры» даст концерт в псковской филармонии 14.09.2025, 20:000 Трехдневное голосование на муниципальных выборах закончилось в Псковской области 14.09.2025, 19:380 Мужчина в зеленой спортивной кофте пропал в Пскове
14.09.2025, 19:180 ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года 14.09.2025, 18:580 Две тысячи дедовичских сеянцев ели высадили в Калининградской области 14.09.2025, 18:380 Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове 14.09.2025, 18:241 Явка на выборы в Псковской области по состоянию на 18.00 превысила 35%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru