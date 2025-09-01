Происшествия

Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за смерть человека

Начальника испытательного центра Псковского электромашиностроительного завода будут судить за нарушение требований охраны труда (часть 2 статьи 143 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ему предъявлено обвинение в нарушении требований охраны труда, совершенном лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Дело возбуждено по материалам Следственного отдела по городу Псков СУ СК России по Псковской области. В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.